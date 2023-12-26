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Росіяни атакували в Херсоні залізничний вокзал під час евакуації цивільних — кадри з місця подій

26 грудня 2023 21:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні 26 грудня, є загиблі та поранені
Залізничний вокзал у Херсоні. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Обстріл залізничного вокзалу у Херсоні 26 грудня

Повідомлння про обстріл Херсона
Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот допису Клименка

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