Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні 26 грудня, є загиблі та поранені

Залізничний вокзал у Херсоні. Фото: Суспільне

Російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Обстріл залізничного вокзалу у Херсоні 26 грудня

Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот допису Клименка

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