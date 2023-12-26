Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні 26 грудня, є загиблі та поранені

Росіяни атакували в Херсоні залізничний вокзал під час евакуації цивільних — кадри з місця подій
26 грудня 2023 21:13
Залізничний вокзал у Херсоні. Фото: Суспільне
Російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
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Обстріл залізничного вокзалу у Херсоні 26 грудня
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