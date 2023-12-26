Россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне 26 декабря, погибли и ранены

Россияне атаковали в Херсоне железнодорожный вокзал во время эвакуации людей — кадры с места событий
Российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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Обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне 26 декабря
По данным Клименко, оккупанты совершили очередную вражескую атаку по Херсону. Сегодня, 26 декабря, 140 человек находились на железнодорожном вокзале города, чтобы сесть в эвакуационный поезд и отправиться в другие города Украины.
В это время враг начал массированный обстрел Херсона. Как пишет Клименко, сразу же правоохранители приступили к эвакуации людей. Они смогли вывести горожан в безопасные места. Двое гражданских получили осколочные ранения, сейчас они получают медицинскую помощь от врачей. Министр заявил, что в результате атаки погиб один из полицейских.
"К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей", — указал Клименко.
Он также добавил, что еще двое правоохранителей направлены в больницу с осколочными ранениями.
Напомним, россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.
Добавим, 24 декабря, враг обстрелял центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.
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