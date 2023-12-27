В течение суток РФ выпустила 90 снарядов по Херсону — есть погибшие и раненые
За минувшие сутки россияне совершили 161 обстрел Херсонщины совершил 161. Враг выпустил 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.
Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона 26 декабря
Так, россияне выпустили по Херсону 90 снарядов.
Известно, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объекты инфраструктуры, предприятия, торговый центр, железнодорожный вокзал в Херсоне и образование в Херсонском районе.
Кроме того, в результате российской агрессии погибли три человека и еще 16 получили ранения.
Напомним, что вчера вечером, 27 декабря, россияне совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.
Также писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.
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