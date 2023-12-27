Россия массово обстреляла Херсон и вокзал города

Обстрелы Херсона. Фото: Полиция Херсонской области

После массированного обстрела Херсона, который российская армия устроила во вторник 26 декабря, почти по всему городу исчезло электричество, свет, вода. Начались проблемы с мобильной связью.

Об этом Новини.LIVE рассказала херсонская журналистка, которая до сих пор живет и работает в городе, ежесуточно находящейся под обстрелами врага.

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"Могу сказать, что где-то в 17 вчера обстреляли Чернобаевку трижды подряд. После обстрела в Херсоне сегодня утром где-то с половиной пятого утра почти по всему городу исчез свет и вода, мобильная связь держалась, но скорость упала", — сказала она.

Россияне обстреляли жд-вокзал в Херсоне. Фото: Полиция Херсонской области

По данным Херсонской областной администрации, вечером 26 декабря оккупанты попали по домам людей, аграрному предприятию и учебному заведению.

В частных домах и зданиях заведений есть повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

В тот же день вечером Россия массово обстреляла железнодорожный вокзал города, где около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.

Обстрел Херсонщины. Фото: Полиция Херсонской области

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полицейские, которые несли службу на вокзале, приступили к эвакуации людей. Их удалось вывести в безопасные места. Из пассажиров никто не пострадал, однако в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины — 29-летний Игорь Мисюня. В составе сводного отряда он нес службу в Херсоне. Еще двое полицейских – в больнице с обломочными ранениями.

"Жизнь на долго не планируем"

Херсонка Ольга Карташова подтверждает, что после вчерашних обстрелов большая часть города осталась без света и воды, а также есть проблемы со связью и интернетом. Но уже ближе к вечеру среди 27 декабря по некоторым отдельным районам свет начал появляться.

Ольга живет в частном доме, у нее есть полуподвал, где она пересиживает обстрелы, под которыми город находится каждый день.

"Я живу близко к реке, поэтому мой район находится под постоянным огнем. Улица не раз обстреливалась. Да и вообще город построен вдоль Днепра, поэтому все прилеты баллистического вооружения у нас слышат и чувствуют все. К этому еще добавляются обстрелы из артиллерии, танков и прилеты шахедов. Очень стресово. Особенно утром, когда еще вчерашний город бывает не узнать. Трудно к такому привыкнуть. Жизнь в Херсоне на долго не планируется", — говорит женщина.

Обстрелы Херсона. Фото: ХОГА

Но, несмотря на это, по словам Ольги, в городе живет дней +- 70-90 тыс. человек. Люди перегруппировались в районы подальше от Днепра, где обстрелы не столь мощные. В городе действуют национальные сети супермаркетов. И даже в обстрелеваемых районах работают маленькие магазины.

"Работаем на максимальный результат, чтобы удержать жизнь на территории области. Помогаем военным, как и многие мои знакомые. Я выезжала в декабре прошлого года, но работа есть в Херсоне. Потому вернулась. Мой опыт точно полезен херсонской общине. Поэтому я здесь", — подытожила женщина.

Напомним, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки россияне совершили 161 обстрел Херсонщины. Враг выпустил 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.