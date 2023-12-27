Россия массово обстреляла Херсон и вокзал города

Что происходит в Херсоне после массированного обстрела накануне
После массированного обстрела Херсона, который российская армия устроила во вторник 26 декабря, почти по всему городу исчезло электричество, свет, вода. Начались проблемы с мобильной связью.
Об этом Новини.LIVE рассказала херсонская журналистка, которая до сих пор живет и работает в городе, ежесуточно находящейся под обстрелами врага.
"Могу сказать, что где-то в 17 вчера обстреляли Чернобаевку трижды подряд. После обстрела в Херсоне сегодня утром где-то с половиной пятого утра почти по всему городу исчез свет и вода, мобильная связь держалась, но скорость упала", — сказала она.
По данным Херсонской областной администрации, вечером 26 декабря оккупанты попали по домам людей, аграрному предприятию и учебному заведению.
В частных домах и зданиях заведений есть повреждения. К счастью, обошлось без жертв.
В тот же день вечером Россия массово обстреляла железнодорожный вокзал города, где около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полицейские, которые несли службу на вокзале, приступили к эвакуации людей. Их удалось вывести в безопасные места. Из пассажиров никто не пострадал, однако в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины — 29-летний Игорь Мисюня. В составе сводного отряда он нес службу в Херсоне. Еще двое полицейских – в больнице с обломочными ранениями.
"Жизнь на долго не планируем"
Херсонка Ольга Карташова подтверждает, что после вчерашних обстрелов большая часть города осталась без света и воды, а также есть проблемы со связью и интернетом. Но уже ближе к вечеру среди 27 декабря по некоторым отдельным районам свет начал появляться.
Ольга живет в частном доме, у нее есть полуподвал, где она пересиживает обстрелы, под которыми город находится каждый день.
"Я живу близко к реке, поэтому мой район находится под постоянным огнем. Улица не раз обстреливалась. Да и вообще город построен вдоль Днепра, поэтому все прилеты баллистического вооружения у нас слышат и чувствуют все. К этому еще добавляются обстрелы из артиллерии, танков и прилеты шахедов. Очень стресово. Особенно утром, когда еще вчерашний город бывает не узнать. Трудно к такому привыкнуть. Жизнь в Херсоне на долго не планируется", — говорит женщина.
Но, несмотря на это, по словам Ольги, в городе живет дней +- 70-90 тыс. человек. Люди перегруппировались в районы подальше от Днепра, где обстрелы не столь мощные. В городе действуют национальные сети супермаркетов. И даже в обстрелеваемых районах работают маленькие магазины.
"Работаем на максимальный результат, чтобы удержать жизнь на территории области. Помогаем военным, как и многие мои знакомые. Я выезжала в декабре прошлого года, но работа есть в Херсоне. Потому вернулась. Мой опыт точно полезен херсонской общине. Поэтому я здесь", — подытожила женщина.
Напомним, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки россияне совершили 161 обстрел Херсонщины. Враг выпустил 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.
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