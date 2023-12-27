РФ змінила тактику у Херсонській області після втрати літаків, — ISW

Окупанти в Херсоні, березень 2022 рік. Фото (архівне): росЗМІ

Після втрати трьох літаків Су-34 Росія знизили темпи своїх операцій на лівому березі Херсонської області. Також росіяни підвели далекобійну артилерію ближче до берега Дніпра, аби не ризикувати своєю авіацією.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські військові нещодавно знищили три російські літаки Су-34. Окрім того, 24 і 25 грудня повідомлялося, що наші бійці збили один російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та ще один Су-30СМ над Чорним морем на додаток. Водночас речник Південного оперативного командування ЗСУ, капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що після таких втрат серед авіації, російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак на українські позиції порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

Гуменюк також повідомила, що знищення кількох російських літаків послабило здатність російських військ завдавати плануючих бомбових ударів і що російські війська розгорнули великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) на східному березі Херсонської області, щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки.

А речник ВПС України Юрій Ігнат 25 грудня повідомив, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після втрати літаків на півдні України.

"Раніше ISW оцінювало, що російські сили, можливо, нещодавно активізували використання плануючих бомб проти українських сил на правому березі Херсонської області частково через успішне придушення українськими силами російської далекобійної артилерії. Однак російські війська, можливо, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням більшої кількості літаків", — зазначають аналітики.

У відомстві додали, що потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати українським силам можливість легше вражати російські далекобійні артилерійські системи та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Нагадаємо, українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію та заявив, що це успішна операція Сил оборони України.