В ISW пояснили, як знищення російських літаків Су-34 змінило ситуацію на фронті

Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ

Після знищення трьох російських літаків Су-34 на півдні України, загарбники зменшують авіаційну активність і використання плануючих бомб. Російські сили стурбовані можливостями протиповітряної оборони України після недавніх втрат.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що 24 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни значно зменшили використання плануючих бомб та авіаударів на півдні України. Таку ж інформацію розповів військовий оглядач Костянтин Машовець. За його словами, окупанти обмежують використання пілотованої авіації поблизу окупованого Криму, зокрема в північно-західному регіоні Чорного моря.

Аналітики вважають, що таке зменшення авіаударів РФ у Херсонській області може надати українським військовим можливість вільніше діяти в ближніх тилових районах на західному березі Херсонської області та закріпити безпечнішу позицію на лівому березі, звідки можна проводити майбутні операції.

"Повідомляється, що російські війська використовують плануючі бомби, щоб російські літаки могли залишатися за лінією бойового зіткнення на відстані від 50 до 70 кілометрів, а зменшення використання росіянами плануючих бомб свідчить про те, що російські сили стурбовані можливостями протиповітряної оборони України після недавніх втрат", — йдеться у матеріалі.

Окрім того, 23 грудня речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська також скоротили використання авіації та збільшили використання ударних безпілотників на Куп’янському та Бахмутському напрямках. Водночас Ігнат наголосив, що Україна може розгортати системи протиповітряної оборони на будь-якому напрямку, а не лише там, де російські війська зазнали втрат авіації.

Нагадаємо, українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію та заявив, що це успішна операція Сил оборони України.