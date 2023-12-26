В ISW объяснили, как уничтожение российских самолетов Су-34 изменило ситуацию на фронте

Российский истребитель Су-34. Фото: росСМИ

После уничтожения трех российских самолетов Су-34 на юге Украины захватчики уменьшают авиационную активность и использование планирующих бомб. Российские силы взволнованы возможностями противовоздушной обороны Украины после недавних потерь.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете отмечается, что 24 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне значительно уменьшили использование планирующих бомб и авиаударов на юге Украины. Такую же информацию рассказал военный обозреватель Константин Машовец. По его словам, оккупанты ограничивают использование пилотируемой авиации вблизи оккупированного Крыма, в частности в северо-западном регионе Черного моря.

Аналитики считают, что такое уменьшение авиаударов РФ в Херсонской области может предоставить украинским военным возможность действовать свободнее в ближних тыловых районах на западном берегу Херсонской области и закрепить более безопасную позицию на левом берегу, откуда можно проводить будущие операции.

"Сообщается, что российские войска используют планирующие бомбы, чтобы российские самолеты могли оставаться за линией боевого столкновения на расстоянии от 50 до 70 километров, а уменьшение использования россиянами планирующих бомб свидетельствует о том, что российские силы взволнованы возможностями противовоздушной обороны Украины после недавних потерь", — говорится в материале.

Кроме того, 23 декабря спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска также сократили использование авиации и увеличили использование ударных беспилотников на Купянском и Бахмутском направлениях. В то же время Игнат подчеркнул, что Украина может развертывать системы противовоздушной обороны на любом направлении, а не только там, где российские войска понесли потери авиации.

Напомним, украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самые летательные аппараты.

Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил эту информацию и заявил, что это успешная операция Сил обороны Украины.