Знищені літаки Су-34, наслідки для окупантів

Система Patriot, яка, імовірно, збила російські літаки Су-34 та Су-30. Фото: Вікіпедія

В останні дні грудня на південному напрямку українська армія здобула кілька вражаючих успіхів у повітрі. Чому це стало можливо, і чим обернеться для росіян втрата дорогої військової техніки — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Збиті СУ-шки

У передріздвяні дні на театрі воєнних дій російські окупаційні війська зазнали кількох серйозних, певною мірою — навіть знакових втрат. Йдеться про знищення всепогодних винищувачів-бомбардувальників Су-34, які є одним із основних військових літаків фронтової авіації Військово-космічних сил Російської Федерацїі.

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22 грудня на Херсонському напрямку протиповітряна оборона ЗС України збила відразу три російські Су-34, які були на бойовому завданні. Точніше, під час виконання чергового військового злочину — вони летіли бомбардувати звільнений від окупантів ще рік тому Херсон.

Росіяни спочатку не визнавали втрати, потім поступово почали зізнаватися у тому, що винищувачі таки були збиті. Але на цьому історія неприємностей у повітрі для окупантів не закінчилася. 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34, цього разу на Маріупольському напрямку.

Крім того, над Чорним морем росіяни втратили ще один літак. Йдеться про винищувач Су-30, який завдавав ударів по території Одеси. Що ж спричинило такі несподівано масштабні втрати російської авіації на Півдні?

Patriot проти сучасної російської техніки

Російські джерела відразу заявили, що причиною таких несподівано великих втрат (чотири Су-34 за кілька днів росіяни ще не втрачали) є робота американської протиповітряної системи Patriot. Пізніше у Повітряних силах ЗС України натякнули, що версія із "Петріотами" цілком може мати місце.

До того ж, буквально тиждень тому з’явилася інформація, що Німеччина передала Україні другу американську систему Patriot. Перша, нагадаємо, закриває від ракетно-дронових ударів Київ. Крім того, як з’ясувалося у кінці листопада, у травні 2023 року українські війська за допомогою системи Patriot знищили відразу п’ять російських військових літаків різних типів у небі над Брянською областю країни-агресора.

Тож цілком імовірним є факт використання саме американського зенітного ракетного комплексу. Особливо зважаючи на те, що четвертий Су-34 був знищений на Маріупольському напрямку. А Су-30 — взагалі над Чорним морем.

Що означають ці втрати для росіян

Знищення відразу п’яти російських літаків, причому на відстані, яка раніше не була доступна для існуючої української протиповітряної техніки, може означати для росіян кілька дуже неприємних наслідків.

По-перше, якщо справді цей південний успіх є на рахунку системи Patriot, то перспективи російської авіації на окупованих територіях стають усе більш туманними. Після ударів по кількох аеродромах, зокрема, Бердянська та Луганська, українська армія взялася за знищення сучасної (ВКС Російської Федерації почали експлуатацію Су-34 зовсім нещодавно, лише 2007 року) військової техніки.

За деякою інформацією, російська оборонна промисловість на максимумі випускає 18 Су-34 на рік, тобто 1,5 одиниці на місяць. Тільки за неповні три дні росіяни втратили чотири таких літаки. І надалі ситуація для окупаційного контингенту російських військ буде тільки погіршуватися. Бо, за інформацією американських джерел, не тільки США та європейські партнери готові постачати Україні системи Patriot, а і навіть Японія.

Це означатиме, що українське небо стає для росіян усе більш закритим. І як мінімум від практично щоденних бомбардувань Херсона окупантам доведеться відмовитися. А також — від ударів по позиціях українських військ на лівобережній частині Херсонської області, у районі Кринок.

Вільна Херсонщина, острів Крим

Крім того, невпинно наближається той день, коли на озброєння Повітряних сил ЗС України надійдуть американські літаки F-16. Хоча ця військова техніка в принципі переважає російські аналоги за усіма техніко-тактичними характеристиками, але все одно українським льотчикам доведеться зважати на можливість атаки з боку російської авіації.

Та поєднання F-16 і систем ППО Patriot означатиме наступне. Сучасна протиповітряна оборона фактично закриє небо для російських літаків — що, у свою чергу, позитивно позначиться на можливостях американських винищувачів. Простіше кажучи, вони зможуть виконувати бойові завдання на ближчі відстані до лінії фронту. І, відповідно, збільшиться розмір окупованої території, яку можуть взяти під контроль ПС ЗСУ.

Недаремно ж буквально у день початку передріздвяного "літакопаду" керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України можуть взяти під вогневий контроль ділянку траси М17, яка пов’язує Херсонщину з Кримським півостровом, у районі Армянська.

Армянськ же – це уже територія анексованої Автономної Республіки Крим. А Перекопський перешийок, де розташована ця траса, це головна логістична артерія, якою росіяни постачають на лівобережжя Херсонщини війська, зброю та військову техніку.

Таким чином, знищення (скоріш за все, системою Patriot) сучасних російських літаків та перспективи отримання найближчим часом F-16 відкривають нові горизонти для українського контрнаступу щонайменше на Херсонському напрямку. Тактичними результатами якого може стати звільнення усієї території Херсонської області і, після кількох влучних ударів по Кримському мосту (а це виглядає усе більш реалістично), перетворення анексованого Криму на острів.

Що, у свою чергу, зробить утримання окупантами Кримського півострова фактично безперспективним. Бо навіть морем повноцінне постачання живої сили та боєприпасів, після кількох влучних ударів по кораблях Чорноморського флоту, є неможливим.