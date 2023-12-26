Уничтоженные самолеты Су-34, последствия для оккупантов

Система Patriot, предположительно, сбившая российские самолеты Су-34 и Су-30. Фото: Википедия

В последние дни декабря на южном направлении украинская армия отметилась несколькими впечатляющими победами в воздухе. Почему это стало возможно и чем обернется для россиян потеря дорогостоящей военной техники — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Сбитые СУ-шки

В предрождественские дни на театре военных действий российские оккупационные войска понесли несколько серьезных, в известной степени — даже знаковых потерь. Речь идет об уничтожении всепогодных истребителей-бомбардировщиков Су-34, являющихся одним из основных военных самолетов фронтовой авиации Военно-космических сил Российской Федерации.

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22 декабря на Херсонском направлении противовоздушная оборона ВС Украины сбила сразу три российских Су-34, которые были на боевой задаче. Точнее, во время совершения очередного военного преступления — они летели бомбить освобожденный от оккупантов еще год назад Херсон.

Россияне сначала не признавали потери, затем постепенно стали признаваться в том, что истребители все же были сбиты. Но на этом история неприятностей в воздухе для оккупантов не закончилась. 24 декабря украинская ПВО уничтожила еще один Су-34, на этот раз на Мариупольском направлении.

Кроме того, над Черным морем россияне лишились еще одного самолета. Речь идет об истребителе Су-30, который наносил удары по территории Одессы. Что же повлекло столь неожиданно масштабные потери российской авиации на Юге?

Patriot против современной российской техники

Российские источники сразу заявили, что причиной столь неожиданно больших потерь (четыре Су-34 за несколько дней россияне еще не теряли) является работа американской противовоздушной системы Patriot. Позже в Воздушных силах ВС Украины намекнули, что версия с "Пэтриотами" вполне может иметь место.

К тому же буквально неделю назад появилась информация, что Германия передала Украине вторую американскую систему Patriot. Первая, напомним, закрывает от ракетно-дроновых ударов Киев. Кроме того, как выяснилось в конце ноября, в мае 2023 года украинские войска с помощью системы Patriot уничтожили сразу пять российских военных самолетов разных типов в небе над Брянской областью страны-агрессора.

Поэтому вполне вероятен факт использования именно американского зенитного ракетного комплекса. Особенно учитывая, что четвертый Су-34 был уничтожен на Мариупольском направлении. А Су-30 вообще над Черным морем.

Что означают эти потери для россиян

Уничтожение сразу пяти российских самолетов, причем на расстоянии, ранее не доступном для существующей украинской противовоздушной техники, может означать для россиян несколько очень неприятных последствий.

Во-первых, если этот южный успех есть на счету системы Patriot, то перспективы российской авиации на оккупированных территориях становятся все более туманными. После ударов по нескольким аэродромам, в частности Бердянска и Луганска, украинская армия взялась за уничтожение современной (ВКС Российской Федерации начали эксплуатацию Су-34 совсем недавно, только в 2007 году) военной техники.

По некоторым данным, российская оборонная промышленность на максимуме выпускает 18 Су-34 в год, то есть 1,5 единицы в месяц. Только за неполные три дня россияне потеряли четыре таких самолета. И дальше ситуация для оккупационного контингента российских войск будет только ухудшаться. Потому что, по информации американских источников, не только США и европейские партнеры готовы поставлять Украине системы Patriot, но даже Япония.

Это означает, что украинское небо становится для россиян все более закрытым. И как минимум от практически ежедневных бомбардировок Херсона оккупантам придется отказаться. А также от ударов по позициям украинских войск на левобережной части Херсонской области, в районе Крынок.

Свободная Херсонщина, остров Крым

Кроме того, постоянно приближается тот день, когда на вооружение Воздушных сил ВС Украины поступят американские самолеты F-16. Хотя эта военная техника в принципе преобладает российские аналоги по всем технико-тактическим характеристикам, но все равно украинским летчикам придется учитывать возможность атаки со стороны российской авиации.

Однако сочетание F-16 и систем ПВО Patriot будет означать следующее. Современная противовоздушная оборона фактически закроет небо для российских самолетов, что, в свою очередь, положительно скажется на возможностях американских истребителей. Проще говоря, они смогут выполнять боевые задания на более близких расстояниях от линии фронта. И, соответственно, увеличится размер оккупированной территории, которую могут взять под контроль ВС ВСУ.

Недаром же буквально в день начала предрождественского "самолетопада" руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Украины могут взять под огневой контроль участок трассы М17, связывающий Херсонскую область с Крымским полуостровом, в районе Армян.

Армянск же — это уже территория аннексированной Автономной Республики Крым. А Перекопский перешеек, где расположена эта трасса, это главная логистическая артерия, которой россияне поставляют на левобережье Херсона войска, оружие и военную технику.

Таким образом, уничтожение (скорее всего, системой Patriot) современных российских самолетов и перспективы получения в ближайшее время F-16 открывает новые горизонты для украинского контрнаступления, по меньшей мере, на Херсонском направлении. Тактическими результатами которого может стать освобождение всей территории Херсонской области и, после нескольких точных ударов по Крымскому мосту (а это выглядит все более реалистично), превращение аннексированного Крыма в остров.

Что, в свою очередь, сделает удержание оккупантами Крымского полуострова фактически бесперспективным. Ведь даже морем полноценное снабжение живой силы и боеприпасов, после нескольких точных ударов по кораблям Черноморского флота, невозможно.