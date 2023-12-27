РФ сменила тактику в Херсонской области после потери самолетов, — ISW

Оккупанты в Херсоне, март 2022 год. Фото (архивное): росСМИ

После потери трех самолетов Су-34 Россия снизила темпы своих операций на левом берегу Херсонской области. Также россияне подвели дальнобойную артиллерию поближе к берегу Днепра, чтобы не рисковать своей авиацией.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Украинские военные недавно уничтожили три российских самолета Су-34. Кроме того, 24 и 25 декабря сообщалось, что наши бойцы сбили один российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении и еще один Су-30СМ над Черным морем в дополнение. В то же время представитель Южного оперативного командования ВСУ, капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что после таких потерь среди авиации, российские силы на восточном берегу Херсонской области ежедневно проводят вдвое меньше наземных атак на украинские позиции по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.

Гуменюк также сообщила, что уничтожение нескольких российских самолетов ослабило способность российских войск наносить планирующие бомбовые удары и что российские войска развернули крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на восточном берегу Херсонской области, чтобы компенсировать отсутствие авиационной поддержки.

А спикер ВВС Украины Юрий Игнат 25 декабря сообщил, что российские войска прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после потери самолетов на юге Украины.

"Ранее ISW оценивало, что российские силы, возможно, недавно активизировали использование планирующих бомб против украинских сил на правом берегу Херсонской области частично из-за успешного подавления украинскими силами российской дальнобойной артиллерии. Однако российские войска, возможно, теперь предпочитают подвести дальнобойную артиллерию поближе линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением большего количества самолетов", — отмечают аналитики.

В ведомстве добавили, что потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить украинским силам возможность легче поражать российские дальнобойные артиллерийские системы и более свободно и безопасно действовать вдоль берегов Днепра и в тыловых районах на западном берегу Херсона.

Напомним, украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самые летательные аппараты.

Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил эту информацию и заявил, что это успешная операция Сил обороны Украины.