Россияне выпустили по Херсону 24 снаряда — в ОВА рассказали о последствиях
Российские захватчики выпустили по Херсону 24 снаряда. В результате пострадали пять человек.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Враг обстрелял Херсон
"За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БпЛА, из них — 8 "Shahed"", — говорится в сообщении.
По городу Херсон российские захватчики выпустили 24 снаряда. Они попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
В частности, враг попал в гуманитарный штаб в Бериславском районе. Также пострадали объект критической инфраструктуры, общежитие и организация обслуживания лифтов в Херсоне.
Из-за российских обстрелов пять человек получили ранения.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики совершили очередной обстрел Херсонской области . Они попали в жилые кварталы и медицинское учреждение.
Напомним, что после массированного обстрела Херсона, который российская армия устроила во вторник, 26 декабря, почти по всему городу исчезло электричество, свет, вода. Начались проблемы с мобильной связью.
Читайте Новини.LIVE!