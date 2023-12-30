Россияне выпустили по Херсону 24 снаряда — в ОВА рассказали о последствиях

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram Александра Прокудина

Российские захватчики выпустили по Херсону 24 снаряда. В результате пострадали пять человек.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БпЛА, из них — 8 "Shahed"", — говорится в сообщении.

По городу Херсон российские захватчики выпустили 24 снаряда. Они попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В частности, враг попал в гуманитарный штаб в Бериславском районе. Также пострадали объект критической инфраструктуры, общежитие и организация обслуживания лифтов в Херсоне.

Из-за российских обстрелов пять человек получили ранения.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики совершили очередной обстрел Херсонской области . Они попали в жилые кварталы и медицинское учреждение.

Напомним, что после массированного обстрела Херсона, который российская армия устроила во вторник, 26 декабря, почти по всему городу исчезло электричество, свет, вода. Начались проблемы с мобильной связью.