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Россияне выпустили по Херсону 24 снаряда — в ОВА рассказали о последствиях

30 декабря 2023 09:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне выпустили по Херсону 24 снаряда — в ОВА рассказали о последствиях
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram Александра Прокудина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики выпустили по Херсону 24 снаряда. В результате пострадали пять человек.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БпЛА, из них — 8 "Shahed"", — говорится в сообщении.

По городу Херсон российские захватчики выпустили 24 снаряда. Они попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В частности, враг попал в гуманитарный штаб в Бериславском районе. Также пострадали объект критической инфраструктуры, общежитие и организация обслуживания лифтов в Херсоне.

Из-за российских обстрелов пять человек получили ранения.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики совершили очередной обстрел Херсонской области . Они попали в жилые кварталы и медицинское учреждение.

Напомним, что после массированного обстрела Херсона, который российская армия устроила во вторник, 26 декабря, почти по всему городу исчезло электричество, свет, вода. Начались проблемы с мобильной связью.

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