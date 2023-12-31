Вибухи у Херсоні 31 грудня — що відомо

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні лунають вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Що відомо станом на зараз
Зазначимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошено.
Проте небезпека на мапі повітряних тривог позначена наразі лише в Харківській та Донецькій областях.
Обстріли Херсонської області за добу
За інформацією пресслужби Херсонської МВА, протягом минулої доби російські окупанти десять разів обстріляли населені пункти Херсонщини.
"Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу дві людини, на жаль, загинули. Співчуття рідним та близьким загиблих", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, 30 грудня російські загарбники випустили по Херсону 24 снаряди. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.
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