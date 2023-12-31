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У Херсоні пролунали вибухи

31 грудня 2023 10:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Херсоні 31 грудня — що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Херсон online
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсоні лунають вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Зазначимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошено. 

Проте небезпека на мапі повітряних тривог позначена наразі лише в Харківській та Донецькій областях. 

вибухи у місті
Мапа повітряних тривог

Обстріли Херсонської області за добу

За інформацією пресслужби Херсонської МВА, протягом минулої доби російські окупанти десять разів обстріляли населені пункти Херсонщини. 

"Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу дві людини, на жаль, загинули. Співчуття рідним та близьким загиблих", — наголосили у повідомленні. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Херсонської МВА

Нагадаємо, 30 грудня російські загарбники випустили по Херсону 24 снаряди. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.

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