Вибухи у Херсоні 31 грудня — що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Херсон online

У Херсоні лунають вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Зазначимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошено.

Проте небезпека на мапі повітряних тривог позначена наразі лише в Харківській та Донецькій областях.

Мапа повітряних тривог

Обстріли Херсонської області за добу

За інформацією пресслужби Херсонської МВА, протягом минулої доби російські окупанти десять разів обстріляли населені пункти Херсонщини.

"Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу дві людини, на жаль, загинули. Співчуття рідним та близьким загиблих", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Херсонської МВА

Нагадаємо, 30 грудня російські загарбники випустили по Херсону 24 снаряди. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.