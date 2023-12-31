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Окупанти вчергове обстріляли Херсон — є поранені

31 грудня 2023 11:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вчергове обстріляли Херсон — є поранені
Обстріл Херсона. Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. Внаслідок цього постраждало троє людей.

Про це пише пресслужба Херсонської ОВА.

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Зазначається, що 52-річного чоловіка було шпиталізовано у важкому стані. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та осколкове поранення грудної клітини. 

Також було поранено 55-річного чоловіка і 71-річну жінку. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. 

"Під час обстрілу люди були на вулиці поблизу магазину", — додали у повідомленні. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Скриншот допису з Telegram Херсонської ОВА

Зазначимо, що раніше ми повідомляли про вибухи у Херсоні. Під час них повітряну тривогу не було оголошено. 

Нагадаємо, раніше російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

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