Окупанти вчергове обстріляли Херсон — є поранені

Обстріл Херсона. Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського

Російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. Внаслідок цього постраждало троє людей.

Про це пише пресслужба Херсонської ОВА.

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Зазначається, що 52-річного чоловіка було шпиталізовано у важкому стані. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та осколкове поранення грудної клітини.

Також було поранено 55-річного чоловіка і 71-річну жінку. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

"Під час обстрілу люди були на вулиці поблизу магазину", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Херсонської ОВА

Зазначимо, що раніше ми повідомляли про вибухи у Херсоні. Під час них повітряну тривогу не було оголошено.

Нагадаємо, раніше російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.