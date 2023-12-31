В результате атаки на Херсон пострадали двое детей — в каком они состоянии

Последствия обстрела Херсона. Фото архивное. Фото: Кирилл Тимошенко

В Херсоне 14-летний мальчик скончался в результате взрыва российского снаряда. Его сверстник, девятилетний ребенок, в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин уточнил, что в результате атаки пострадали и другие жители Херсона. 32-летняя женщина получила ранения от минно-взрывной волны, а 65-летней горожанке было нанесено осколочное ранение спины. Обе женщины получают необходимую медицинскую помощь.

Прокудин также выразил свое мнение о действиях российских военных, назвав их извергами, которые вновь продемонстрировали свою истинную сущность такими жестокими действиями.

Обстрел Херсона 31 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 31 декабря. В результате пострадали три человека.

Также российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.