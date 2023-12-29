В результате российской атаки в Херсоне пылает жилой дом 29 декабря

Оккупанты атакуют Херсон — город под плотным огнем
Российские оккупанты совершают очередную массированную атаку по Херсону, сегодня, 29 декабря. В результате обстрелов в городе произошел пожар в многоэтажке.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Обстрел Херсона 29 декабря
Глава Херсонской ОГА распространил видео, на котором видно, как в городе пылает многоэтажка. Он указал, что россияне прямо сейчас, 29 декабря, совершают очередной обстрел Херсона.
"Город под плотным огнем российских оккупационных войск" , - написал Прокудин.
Он призвал херсонцев оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. В настоящее время данных о пострадавших и других последствиях обстрела нет.
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