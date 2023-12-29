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Оккупанты атакуют Херсон — город под плотным огнем

29 декабря 2023 23:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В результате российской атаки в Херсоне пылает жилой дом 29 декабря
Пожар в доме Херсона. Фото: скриншот с видео Прокудина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты совершают очередную массированную атаку по Херсону, сегодня, 29 декабря. В результате обстрелов в городе произошел пожар в многоэтажке.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсона 29 декабря

Глава Херсонской ОГА распространил видео, на котором видно, как в городе пылает многоэтажка. Он указал, что россияне прямо сейчас, 29 декабря, совершают очередной обстрел Херсона.

"Город под плотным огнем российских оккупационных войск" , - написал Прокудин.

Он призвал херсонцев оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. В настоящее время данных о пострадавших и других последствиях обстрела нет.

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