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Окупанти атакують Херсон — місто під щільним вогнем

29 грудня 2023 23:14
оновлено: 23:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Внаслідок російської атаки у Херсоні палає житловий будинок 29 грудня
Пожежа в будинку у Херсоні. Фото: скриншот з відео Прокудіна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти здійснюють чергову масовану атаку по Херсону, сьогодні, 29 грудня. Внаслідок обстрілів у місті сталася пожежа у багатоповерхівці.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Голова Херсонської ОДА поширив відео, на якому видно, як в місті палає багатоповерхівка. Він вказав, що росіяни просто зараз, 29 грудня, здійснюють черговий обстріл Херсона.

"Місто під щільним вогнем російських окупаційних військ", — написав Прокудін.  

Він закликав херсонців залишатися у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Наразі даних щодо постраждалих та інших наслідків обстрілу немає. 

Нагадаємо, 29 грудня ворог обстріляв гуртожиток, житлові будинки та освітній заклад у Херсоні. Серед постраждалих двоє людей, які отримали поранення.

Додамо, напередодні російські загарбники знову обстріляли Херсонську область. Влучання сталися в житлові квартали та медичну установу.

Раніше ми писали, що російські окупанти 29 грудня атакували українські міста майже всім, що мають у своєму арсеналі, загалом було випущено 158 цілей. 

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