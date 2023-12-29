Окупанти обстріляли гуртожиток в Херсоні — є поранені

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: скриншот з відео

Сьогодні в обід окупанти обстріляли гуртожиток, житлові будинки та освітній заклад у Херсоні. Двоє людей отримали поранення, їх доставили до лікарні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"В обід російська армія знову обстріляла Херсон. Під вогнем опинилися багатоквартирні будинки, гуртожиток освітнього закладу, а також гаражні приміщення", — повідомив Прокудін.

Він розповів, що через ворожу атаку постраждали дві жінки віком 44 та 72 роки. Їх доставили до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували українські міста майже всім, що мають у своєму арсеналі, загалом було випущено 158 цілей. Під ворожим вогнем опинились пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, а також комерційний склад, паркувальний майданчик. Атака була націлена не на якийсь конкретний об'єкт, а на всю територію України. Найбільше постраждали Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя.