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Оккупанты обстреляли общежитие в Херсоне — есть раненые

29 декабря 2023 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли общежитие в Херсоне — есть раненые
Последствия обстрелов Херсона. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в обед оккупанты обстреляли общежитие, жилые дома и образовательное учреждение в Херсоне. Два человека получили ранения, их доставили в больницу.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"В обед российская армия снова обстреляла Херсон. Под огнем оказались многоквартирные дома, общежитие образовательного учреждения, а также гаражные помещения", — сообщил Прокудин.

Он рассказал, что из-за вражеской атаки пострадали две женщины в возрасте 44 и 72 лет. Их доставили в медицинское учреждение. Врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали украинские города почти всем, что имеют в своем арсенале, в общей сложности было выпущено 158 целей. Под вражеским огнем оказались роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, а также коммерческий склад, парковка. Атака была нацелена не на какой-либо конкретный объект, а на всю территорию Украины. Больше всего пострадали Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье.

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