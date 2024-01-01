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Российский шахед попал в дом в Сумской области — под завалами оказались люди

1 января 2024 17:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российский шахед попал в дом в Сумской области — под завалами оказались люди
Последствия попадания дрона. Фото: Сумская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Эсманской общине Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. Под завалами дома оказались люди, их деблокируют.

Об этом сообщает ОВА.

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"Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара есть разрушения, люди оказались под завалами.

По предварительной информации, из-под завалов удалось спасти уже три человека — им оказывается медицинская помощь.

На месте прилета работают все необходимые службы. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой общине Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Также мы писали, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.

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