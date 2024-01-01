Российский шахед попал в дом в Сумской области — под завалами оказались люди
В Эсманской общине Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. Под завалами дома оказались люди, их деблокируют.
Об этом сообщает ОВА.
Дрон попал в дом на Сумщине
"Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара есть разрушения, люди оказались под завалами.
По предварительной информации, из-под завалов удалось спасти уже три человека — им оказывается медицинская помощь.
На месте прилета работают все необходимые службы. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой общине Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.
Также мы писали, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.
Читайте Новини.LIVE!