Российский шахед попал в дом в Сумской области — под завалами оказались люди

Последствия попадания дрона. Фото: Сумская ОВА

В Эсманской общине Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. Под завалами дома оказались люди, их деблокируют.

Об этом сообщает ОВА.

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"Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара есть разрушения, люди оказались под завалами.

По предварительной информации, из-под завалов удалось спасти уже три человека — им оказывается медицинская помощь.

На месте прилета работают все необходимые службы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Скриншот поста ОВА

Напомним, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой общине Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Также мы писали, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.