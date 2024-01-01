Росіяни обстріляли Торецьку громаду з артилерії — загинув чоловік
Росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Удар по Торецьку 1 січня
"Ще один загиблий цивільний на Донеччині у перший день нового року", — написав він.
Зазначається, що росіяни обстріляли з артилерії Південне Торецької громади, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік.
Нагадаємо, що російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.
Також ми писали, що у новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.
Читайте Новини.LIVE!