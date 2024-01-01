РФ випустила по Покровську ракети С-300 — постраждала дитина

Наслідки обстрілу Покровська. Фото (архівне): t.me/pavlokyrylenko_donoda

У новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Обстріл Покровська ракетами С-300.

Як відомо, 31 грудня окупанти вдарили по Покровську. Армія РФ випустила по місту сім засобів ураження, ймовірно, з ракетної системи С-300.

"Внаслідок обстрілу мінно-вибухові травми отримала малолітня дівчинка. Наразі її ушпиталили до лікарні з підозрою на струс головного мозку. Також поранення дістала жінка 70 років", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо про пошкодження 16 приватних будинків, газопроводу, цивільних автівок та карети швидкої. Відомості щодо інших постраждалих та руйнувань на цей час ще встановлюються.

Через терор загарбників Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Повідомлення Офісу Генпрокурора у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 грудня російські окупанти також вдарили ракетами С-300 по Чугуєву Харківської області.

Додамо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90. Загалом під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.