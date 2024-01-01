У новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів"

БпЛА типу Shahed. Ілюстративне фото: 24tv.ua

В новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зазначається, що ворог атакував хвилями з чотирьох напрямків, а саме:

мис Чауда,

Балаклава — Крим,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Загалом зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей", — йдеться у повідомленні.

Знищення ворожих "шахедів". Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Знищення ворожих безпілотників

У Повітряних силах додали, що майже у всіх областях працювала ППО. Чергову атаку РФ відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувачі та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

"У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА — 87 із 90 Shahed-136/131", — наголосили у повідомленні.

Своєю чергою командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував усім українським військовим, які захищали небо цієї ночі.

"Рік тому в новорічну ніч захисники неба знищили 45 "шахедів". Сьогодні — 87!" — зауважив він.

Нагадаємо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Станом на цей час про постраждалих невідомо.

Також ми писали, що в ніч проти 1 січня над Дніпропетровською областю було знищено п'ять ворожих "шахедів". Їх українські військові збили в Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.