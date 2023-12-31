Вибухи в місті Одеса зараз 31 грудня — в Одесі горить багатоповерхівка

В Одесі горить багатоповерхівка внаслідок падіння "Шахеда"

Сьогодні, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"В Одесі горить багатоповерхівка внаслідок падіння "Шахеда", — йдеться в повідомленні.

"В Одесі приліт. У місті пожежа", — пишуть інші Telegram-канали.

Пожежа після прильоту в Одесі. Фото: Одеса Инфо

Незадовго до цього про загрозу "Шахедів повідомили у ПС ЗСУ.

"Увага! "Шахеди" з Чорного моря у напрямку Одещини!" — повідомили у ПС ЗСУ.

Повідомлення від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі високий рівень ракетної небезпеки увечері, 31 грудня. Це пов'язано з тим, що росіяни вивели три ракетоносії.

Також ми писали, що вночі на 31 грудня російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО над регіоном знищили шість ворожих "шахедів". Повітряна битва тривала сім годин.