Взрывы в городе Одесса сейчас 31 декабря - в Одессе горит многоэтажка

В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда"
31 декабря 2023 23:56
В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда"
Сегодня, 31 декабря, в Одессе прогремели взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.
Об этом сообщают местные СМИ.
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"В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда", — говорится в сообщении.
"В Одессе прилет. В городе пожар", — пишут другие Telegram-каналы.
Незадолго до этого об угрозе Шахедов сообщили в ВС ВСУ.
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