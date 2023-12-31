Взрывы в городе Одесса сейчас 31 декабря - в Одессе горит многоэтажка

В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда"

Сегодня, 31 декабря, в Одессе прогремели взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда", — говорится в сообщении.

"В Одессе прилет. В городе пожар", — пишут другие Telegram-каналы.

Незадолго до этого об угрозе Шахедов сообщили в ВС ВСУ.