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В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда"

31 декабря 2023 23:56
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в городе Одесса сейчас 31 декабря - в Одессе горит многоэтажка
В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда"
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 31 декабря, в Одессе прогремели взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"В Одессе горит многоэтажка в результате падения "Шахеда", — говорится в сообщении.

"В Одессе прилет. В городе пожар", — пишут другие Telegram-каналы.

Незадолго до этого об угрозе Шахедов сообщили в ВС ВСУ.

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