В новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов"

БпЛА типа Shahed. Иллюстративное фото: 24tv.ua

В новогоднюю ночь 2024 года российские оккупанты применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Отмечается, что враг атаковал волнами с четырех направлений, а именно:

мыс Чауда,

Балаклава — Крым,

Курск,

Приморско-Ахтарск — РФ.

"Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131. Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с ТОТ Херсонской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

Уничтожение вражеских "шахедов". Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Уничтожение вражеских беспилотников

В Воздушных силах добавили, что почти во всех областях работала ПВО. Очередную атаку РФ отбивали мобильные огневые группы Сил обороны, истребители и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

"В Новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БпЛА — 87 из 90 Shahed-136/131", — отметили в сообщении.

В свою очередь командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил всех украинских военных, которые защищали небо этой ночью.

"Год назад в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "шахедов". Сегодня — 87!" — заметил он.

Напомним, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера. По состоянию на данный момент о пострадавших неизвестно.

Также мы писали, что в ночь на 1 января над Днепропетровской областью было уничтожено пять вражеских "шахедов". Их украинские военные сбили в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.