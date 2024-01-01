РФ выпустила по Покровску ракеты С-300 — пострадал ребенок

Последствия обстрела Покровска. Фото (архивное): t.me/pavlokyrylenko_donoda

В новогоднюю ночь оккупанты атаковали Покровск Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела пострадали ребенок и 70-летняя женщина, также повреждены 16 частных домов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также:

Обстрел Покровска ракетами С-300

Как известно, 31 декабря оккупанты ударили по Покровску. Армия РФ выпустила по городу семь средств поражения, вероятно, из ракетной системы С-300.

"В результате обстрела минно-взрывные травмы получила малолетняя девочка. В настоящее время ее госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Также ранение получила женщина 70 лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно о повреждении 16 частных домов, газопровода, гражданских автомобилей и кареты скорой. Сведения о других пострадавших и разрушениях в настоящее время еще устанавливаются.

Из-за террора захватчиков Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Сообщения Офиса Генпрокурора в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, 31 декабря российские оккупанты также ударили ракетами С-300 по Чугуеву Харьковской области.

Добавим, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90. Всего под вражеский огонь попали Львовская, Одесская, Харьковская, Киевская и Хмельницкая области.