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Нічна атака БпЛА — на Хмельниччині постраждала дитина

1 січня 2024 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака БпЛА — на Хмельниччині постраждала дитина
Атака "шахедів". Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора ввечері російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА

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У відомстві розповіли, що вчора ввечері, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили шість ворожих БпЛА типу Shahed. Однак внаслідок атаки поранення отримала неповнолітня дитина. Зазначається, що у неї відкрите пошкодження грудного відділу хребта, її госпіталізували в лікарню.

Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували.

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Допис Хмельницької ОВА в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев’ять людей: один загиблий, троє ушпиталені.

Окрім того, 1 січня у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищений музей Романа Шухевича та пошкоджений університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера. 

Також ми писали, що у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90. 

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