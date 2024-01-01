Вибухи в місті Львів зараз 1 грудня — атака шахедами

На Львівщині прогриміли вибухи
Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Вибухи у Львові
"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "шахеди". Нічого не знімайте і ніде на викладайте! Не будьте помічниками окупантів", — написав Козицький.
Незадовго до цього він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги! Перейдіть, будь ласка, до найближчого укриття! Ворог підступний — під загрозою будь-який об'єкт на території України!" — закликав голова ОВА.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 5:00 повітряна тривога оголошена у п'яти областях України:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Волинській,
- Луганській,
- Рівненській.
Нагадаємо, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.
Читайте Новини.LIVE!