Вибухи в місті Львів зараз 1 грудня — атака шахедами

Ударні БпЛА. Фото: фотоколаж

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Читайте також:

Вибухи у Львові

"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "шахеди". Нічого не знімайте і ніде на викладайте! Не будьте помічниками окупантів", — написав Козицький.

Незадовго до цього він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги! Перейдіть, будь ласка, до найближчого укриття! Ворог підступний — під загрозою будь-який об'єкт на території України!" — закликав голова ОВА.

Козицький про вибухи у Львові. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Станом на 5:00 повітряна тривога оголошена у п'яти областях України:

Львівській,

Тернопільській,

Волинській,

Луганській,

Рівненській.

Карта повітряних тривог в Україні

Нагадаємо, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.