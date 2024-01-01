Взрывы в городе Львов сейчас 1 декабря - атака шахедами

Ударные БПЛА. Фото: фотоколлаж

Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Они связаны с работой ПВО из-за атаки российскими дронами.

Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

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Взрывы во Львове

"Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, которые сбивают вражеские "шахеды". Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте! Не будьте помощниками оккупантов", — написал Козицкий.

Незадолго до этого он призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Упорно призываем не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги! Перейдите, пожалуйста, к ближайшему укрытию! Враг коварен — под угрозой любой объект на территории Украины!" — призвал председатель ОВА.

Козыцкий о взрывах во Львове Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на пять часов воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины:

Львовской,

Тернопольской,

Волынский,

Луганской,

Ровенской.

Карта воздушных тревог в Украине

Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.