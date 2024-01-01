Вибухи в місті зараз 1 січня - пожежа в Одесі

Дим після вибуху. Фото: скриншот

У неділю, 31 грудня, внаслідок падіння уламків збитих російських дронів у житлових будинках у різних районах Одеси виниклі пожежі. Одна людина загинула. Також є поранені.

Про це в повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони. На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі", — написав він.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється.

За словами Кіпера, на місці працюють всі відповідні служби.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє — ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.