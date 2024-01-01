Взрывы в городе сейчас 1 января – пожар в Одессе

В Одессе обломки дронов повлекли за собой пожары в жилых домах, — ОВА
В воскресенье, 31 декабря, в результате падения обломков сбитых российских дронов в жилых домах в разных районах Одессы возникли пожары. Один человек погиб. Также ранены.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе
"В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. К сожалению, попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары", — написал он.
Он добавил, что в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов ранены, их количество уточняется.
По словам Кипера, на месте работают все соответствующие службы.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате российской атаки пострадали девять человек. Один из них погиб, трое госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте.
Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.
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