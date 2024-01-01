Вибухи в місті Дніпро зараз 1 січня - що відомо

У передмісті Дніпра чутно вибухи — ЗМІ
1 січня 2024 01:29
Дим після вибуху. Фото: скриншот
Сьогодні, 1 січня, у передмісті Дніпра почали лунати вибухи. У цей час була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Суспільне.
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Вибухи у Дніпрі
"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", — йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Україні
У південних та частині центральних областей, у тому числі на Дніпропетровщині, оголошено повітряну тривогу:
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Донецька,
- Луганська,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Запорізька.
Нагадаємо, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.
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