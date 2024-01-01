Вибухи в місті Дніпро зараз 1 січня - що відомо

Дим після вибуху. Фото: скриншот

Сьогодні, 1 січня, у передмісті Дніпра почали лунати вибухи. У цей час була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне.

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"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

У південних та частині центральних областей, у тому числі на Дніпропетровщині, оголошено повітряну тривогу:

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Донецька,

Луганська,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Запорізька.

Нагадаємо, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.