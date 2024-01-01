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У передмісті Дніпра чутно вибухи — ЗМІ

1 січня 2024 01:29
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Дніпро зараз 1 січня - що відомо
Дим після вибуху. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 1 січня, у передмісті Дніпра почали лунати вибухи. У цей час була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне.

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"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

У південних та частині центральних областей, у тому числі на Дніпропетровщині, оголошено повітряну тривогу:

  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Запорізька.

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Нагадаємо,  31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.

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