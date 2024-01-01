Взрывы в городе Днепр сейчас 1 января – что известно

В пригороде Днепра слышны взрывы — СМИ
1 января 2024 01:29
Дым после взрыва. Фото: скриншот
Сегодня, 1 января, в пригороде Днепра начали раздаваться взрывы. В это время была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
Читайте также:
Взрывы в Днепре
"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Украине
В южных и части центральных областей, в том числе на Днепропетровщине, объявлена воздушная тревога:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Запорожская.
Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы . В городе сработала ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.
Читайте Новини.LIVE!