Взрывы в городе Днепр сейчас 1 января – что известно

Дым после взрыва. Фото: скриншот

Сегодня, 1 января, в пригороде Днепра начали раздаваться взрывы. В это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

В южных и части центральных областей, в том числе на Днепропетровщине, объявлена воздушная тревога:

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Донецкая,

Луганская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Запорожская.

Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы . В городе сработала ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.