Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В пригороде Днепра слышны взрывы — СМИ arrow

В пригороде Днепра слышны взрывы — СМИ

1 января 2024 01:29
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в городе Днепр сейчас 1 января – что известно
Дым после взрыва. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 1 января, в пригороде Днепра начали раздаваться взрывы. В это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Взрывы в Днепре

"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

В южных и части центральных областей, в том числе на Днепропетровщине, объявлена воздушная тревога:

  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Запорожская.

null

Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы . В городе сработала ПВО. В результате падения "Шахеда" горит многоэтажка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме