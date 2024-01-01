Ночная атака БпЛА — в Хмельницкой области пострадал ребенок

Атака "шахедов". Фото: из открытых источников

Вчера вечером российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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В ведомстве рассказали, что вчера вечером, во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО сбили шесть вражеских БпЛА типа Shahed. Однако в результате атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок. Отмечается, что у негооткрытое повреждение грудного отдела позвоночника, его госпитализировали в больницу.

Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали.

Сообщение Хмельницкой ОВА в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

Кроме того, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки российскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.