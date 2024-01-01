Вибухи в місті Львові зараз 1 січня — влучання у Дублянах

Ударні дрони "Шахед" у нічному небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сьогодні, 1 січня, у Львові пролунали вибухи. Внаслідок атаки БПЛА є влучання у цивільний об'єкт.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"У Львові уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою", — написав він.

Крім того, голова ОВА Максим Козицький повідомив, що виникла пожежа у Дублянах.

"Зафіксували падіння уламків "шахеда" у Дублянах. Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники", — проінформував Козицький.

Пізніше Садовий додав, що музей Шухевича знищено повністю, а пожежу у Дублянах ліквідовано, на щастя, без жертв.

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв", — написав мер Львова.

Пожежа у Дублянах. Фото Андрій Садовий

Музей після прильоту. Фото: Андрі Садовий

Музей після прильоту. Фото: Андрі Садовий

Вибухи у Львовській області 1 січня

Сьогодні, 1 січня область атакували ворожі дрони, спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Повітряна тривога в Україні

Станом на 5:53 повітряна тривога в Україні оголошена лише у Луганській області.

Нагадаємо, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.