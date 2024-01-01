Взрывы во Львове сейчас 1 января — попадание в Дублянах

Ударные дроны "Шахед" в ночном небе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня, 1 января, во Львове раздались взрывы. В результате атаки БПЛА есть попадание в гражданский объект.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Во Львове обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой", — написал он.

Кроме того, глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что возник пожар в Дублянах.

"Зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные", — проинформировал Козицкий.

Позже Садовый добавил, что музей Шухевича уничтожен полностью, а пожар в Дублянах ликвидирован, к счастью, без жертв.

"В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще. По Дублянам: пожар в университете ликвидирован. Без жертв", — написал мэр Львова.

Пожар в Дублянах. Фото: Андрей Садовый

Музей после прилета. Фото: Андрей Садовый

Музей после прилета. Фото: Андрей Садовый

Взрывы во Львовской области 1 января

Сегодня, 1 января область атаковали вражеские дроны, сработала ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 5.53 воздушная тревога в Украине объявлена только в Луганской области.

Напомним, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они связаны с работой ПВО из-за атаки росийскими дронами.