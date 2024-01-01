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У Львівській області пожежа внаслідок падіння уламків БПЛА

1 січня 2024 05:33
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Львів зараз 1 січня — пожежа у Білогорщі
Пожежа після падіння уламків дрона. Фото: Максим Козицький
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Область атакували ворожі дрони, спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", — проінформував Козицький.

Згодом він додав, що попередньо без постраждалих.

"Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока", — повідомив Козицький.

Козицький про наслідки вибухів на Львівщині. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Станом на 5:28 повітряна тривога оголошена у двох областях:

  • Львівській
  • Луганській.
Карта повітряних тривог в Україні

Нагадаємо,  31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.

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