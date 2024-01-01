Вибухи в місті Львів зараз 1 січня — пожежа у Білогорщі

Пожежа після падіння уламків дрона. Фото: Максим Козицький

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Область атакували ворожі дрони, спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", — проінформував Козицький.

Згодом він додав, що попередньо без постраждалих.

"Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока", — повідомив Козицький.

Козицький про наслідки вибухів на Львівщині. Фото: скриншот

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