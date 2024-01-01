Вибухи в місті Львів зараз 1 січня — пожежа у Білогорщі

У Львівській області пожежа внаслідок падіння уламків БПЛА
Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Область атакували ворожі дрони, спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Наслідки вибухів на Львівщині
"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", — проінформував Козицький.
Згодом він додав, що попередньо без постраждалих.
"Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока", — повідомив Козицький.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 5:28 повітряна тривога оголошена у двох областях:
- Львівській
- Луганській.
Нагадаємо, 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "Шахеда" горить багатоповерхівка.
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