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Во Львовской области пожар в результате падения обломков БПЛА

1 января 2024 05:33
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в городе Львов сейчас 1 января - пожар в Белогорще
Пожар после падения обломков дрона. Фото: Максим Козицкий
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Область атаковали вражеские дроны, сработала ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Последствия взрывов во Львовской области

"Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — проинформировал Козицкий.

Затем он добавил, что предварительно без пострадавших.

"Пожар продолжают тушить. Только во Львове снова было громко. Оставайтесь в укрытиях. Опасность еще высока", — сообщил Козицкий.

Козицкий о последствиях взрывов во Львовской области. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 5:28 воздушная тревога объявлена в двух областях:

  • Львовской
  • Луганский.
Карта воздушных тревог в Украине

Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горела многоэтажка.

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