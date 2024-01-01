Взрывы в городе Львов сейчас 1 января - пожар в Белогорще

Во Львовской области пожар в результате падения обломков БПЛА
Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Область атаковали вражеские дроны, сработала ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
Последствия взрывов во Львовской области
"Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — проинформировал Козицкий.
Затем он добавил, что предварительно без пострадавших.
"Пожар продолжают тушить. Только во Львове снова было громко. Оставайтесь в укрытиях. Опасность еще высока", — сообщил Козицкий.
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 5:28 воздушная тревога объявлена в двух областях:
- Львовской
- Луганский.
Напомним, 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "Шахеда" горела многоэтажка.
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