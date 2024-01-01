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Россияне обстреляли Торецкую громаду из артиллерии — погиб мужчина

1 января 2024 16:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне обстреляли Торецкую громаду из артиллерии — погиб мужчина
Последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: прокуратура Донетчины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Удар по Торецку 1 января

"Еще один погибший гражданский в Донецкой области в первый день нового года", — написал он.

Отмечается, что россияне обстреляли из артиллерии Южно Торецкой громады, в результате чего погиб 65-летний мужчина.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Покровск Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела пострадал ребенок и 70-летняя женщина, также повреждены 16 частных домов.

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