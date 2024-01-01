Россияне обстреляли Торецкую громаду из артиллерии — погиб мужчина
Россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Удар по Торецку 1 января
"Еще один погибший гражданский в Донецкой области в первый день нового года", — написал он.
Отмечается, что россияне обстреляли из артиллерии Южно Торецкой громады, в результате чего погиб 65-летний мужчина.
Напомним, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.
Также мы писали, что в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Покровск Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела пострадал ребенок и 70-летняя женщина, также повреждены 16 частных домов.
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