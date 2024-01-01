Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині — є жертва, триває розбір завалів arrow

Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині — є жертва, триває розбір завалів

1 січня 2024 12:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині — є жертва, триває розбір завалів
Будинок. пошкоджений внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну загиблу жінку внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Велетенського 1 січня

Так, через обстріл окупантів у Велетенському під завалами опинилися двоє людей.

"73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним", — написав Прокудін.

За його словами, ще одну 50-річну місцеву жительку вдалося врятувати.

Відомо, що постраждалу ушпиталили з пораненням ноги та спини — їй надається уся необхідна допомога.

null
Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що увечері 31 грудня російські окупанти вели обстріл Херсона, у місті лунали потужні вибухи.

Крім того, внаслідок атаки окупантів на місто вдень 31 грудня постраждало троє людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі