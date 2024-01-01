Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині — є жертва, триває розбір завалів

Будинок. пошкоджений внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: УНІАН

Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну загиблу жінку внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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Так, через обстріл окупантів у Велетенському під завалами опинилися двоє людей.

"73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним", — написав Прокудін.

За його словами, ще одну 50-річну місцеву жительку вдалося врятувати.

Відомо, що постраждалу ушпиталили з пораненням ноги та спини — їй надається уся необхідна допомога.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що увечері 31 грудня російські окупанти вели обстріл Херсона, у місті лунали потужні вибухи.

Крім того, внаслідок атаки окупантів на місто вдень 31 грудня постраждало троє людей.