Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині — є жертва, триває розбір завалів
Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну загиблу жінку внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Велетенського 1 січня
Так, через обстріл окупантів у Велетенському під завалами опинилися двоє людей.
"73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним", — написав Прокудін.
За його словами, ще одну 50-річну місцеву жительку вдалося врятувати.
Відомо, що постраждалу ушпиталили з пораненням ноги та спини — їй надається уся необхідна допомога.
Нагадаємо, що увечері 31 грудня російські окупанти вели обстріл Херсона, у місті лунали потужні вибухи.
Крім того, внаслідок атаки окупантів на місто вдень 31 грудня постраждало троє людей.
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