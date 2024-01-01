Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области — есть жертва, продолжается разбор завалов

Поврежден дом в результате обстрелов. Иллюстративное фото: УНИАН

Российская армия обстреляла жилой дом в гигантском Херсонской области. Известно об одной погибшей женщине в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Так, из-за обстрела оккупантов в Огромном под завалами оказались два человека.

"73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело извлекли работники ГСЧС из-под уничтоженного дома. Мои соболезнования родным", — написал Прокудин.

По его словам, еще одну 50-летнюю местную жительницу удалось спасти.

Известно, что пострадавшую госпитализировали с ранением ноги и спины — ей оказывается необходимая помощь.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, что вечером 31 декабря российские оккупанты вели обстрел Херсона, в городе раздавались мощные взрывы.

Кроме того, в результате атаки оккупантов на город днем 31 декабря пострадали три человека.