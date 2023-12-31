Обстріл Херсон зараз,31 грудня - чути сильні вибухи

Дим після вибуху. Фото: соцмережі

Російські війська атакують Херсон увечері, 31 грудня. У місті чути сильні вибухи.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Атака на Херсон увечері, 31 грудня

Мрочко повідомив, що Херсон перебуває під тривалим обстрілом. Звуки вибухів лунають у прибережних районах.

"Росіяни ведуть атаку з тимчасово зайнятих територій на лівому березі", — додав він.

Мрочко закликав місцевих жителів бути уважними до своєї безпеки та подбає про своїх близьких.

"Намагайтеся не знаходитися поряд з вікнами та уникайте виходу на відкриті простори", — додав він.

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. В результаті постраждали троє людей.

Також російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака . Внаслідок удару загинув поліцейський і є постраждалі серед цивільних.