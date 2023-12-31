Обстріл Херсон зараз,31 грудня - чути сильні вибухи

Херсон зараз під обстрілом — у місті потужні вибухи
Російські війська атакують Херсон увечері, 31 грудня. У місті чути сильні вибухи.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Атака на Херсон увечері, 31 грудня
Мрочко повідомив, що Херсон перебуває під тривалим обстрілом. Звуки вибухів лунають у прибережних районах.
"Росіяни ведуть атаку з тимчасово зайнятих територій на лівому березі", — додав він.
Мрочко закликав місцевих жителів бути уважними до своєї безпеки та подбає про своїх близьких.
"Намагайтеся не знаходитися поряд з вікнами та уникайте виходу на відкриті простори", — додав він.
Нагадаємо, що російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. В результаті постраждали троє людей.
Також російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака . Внаслідок удару загинув поліцейський і є постраждалі серед цивільних.
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