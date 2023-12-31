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Херсон сейчас под обстрелом — в городе мощные взрывы

31 декабря 2023 20:21
обновлено: 20:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Херсон сейчас,31 декабря - слышны сильные взрывы
Дым после взрыва. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска атакуют Херсон вечером, 31 декабря. В городе слышны мощные взрывы.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Атака на Херсон вечером, 31 декабря

Мрочко сообщил, что Херсон находится под длительным обстрелом. Звуки взрывов раздаются в прибрежных районах. 

"Россияне ведут атаку с временно занятых территорий на левом берегу", — добавил он.

Мрочко призвал местных жителей быть внимательными к своей безопасности и позаботится о своих близких.

"Старайтесь не находиться рядом с окнами и избегайте выхода на открытые пространства", — добавил он.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 31 декабря. В результате пострадали три человека.

Также российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

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