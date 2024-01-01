Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Над Днепропетровщиной сбили противокорабельную ракету arrow

Над Днепропетровщиной сбили противокорабельную ракету

1 января 2024 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Над Днепропетровщиной сбили противокорабельную ракету
Ракета в небе. Иллюстративное фото: livejournal.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия атаковала Днепропетровскую область противокорабельной ракетой вечером 1 января. Силам ПВО удалось уничтожить вражескую цель в пределах области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Читайте также:

Ракетная атака на Днепропетровщину

Так, в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

null
Уничтоженная ракета. Фото: ДК "Восток".

Ракета Х-59 "Овод" — противокорабельная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Она считается высокоточной и предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрываемых противовоздушной обороной. Ракета боится дождя, тумана и сильного ветра.

Напомним, что в Эсманской громаде в Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. Под завалами дома оказались люди, их деблокируют.

Также мы писали, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме