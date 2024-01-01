Над Днепропетровщиной сбили противокорабельную ракету
Россия атаковала Днепропетровскую область противокорабельной ракетой вечером 1 января. Силам ПВО удалось уничтожить вражескую цель в пределах области.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Ракетная атака на Днепропетровщину
Так, в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Ракета Х-59 "Овод" — противокорабельная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Она считается высокоточной и предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрываемых противовоздушной обороной. Ракета боится дождя, тумана и сильного ветра.
Напомним, что в Эсманской громаде в Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. Под завалами дома оказались люди, их деблокируют.
Также мы писали, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.
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