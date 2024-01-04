Враг из артиллерии обстрелял Никополь на Днепропетровщине
Россияне нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрел Никополя 4 января
Как отмечает Лысак, оккупанты атаковали Никополь ночью 4 января. Российские артснаряды попали в райцентр.
В результате атаки произошел пожар в частном гараже. Спасатели успешно потушили огонь. В общей сложности повреждения получили четыре частных дома, три хозяйственных постройки. В городе также побиты газопроводы. К счастью, пострадавших в результате обстрелов нет.
"Задело линию электропередач. Без света остались почти 1,5 тысячи семей. Люди целые", — добавил Лысак.
По словам главы Днепропетровской ОГА, остальные территории области не находились под ударами врага и там, как пишет Лысак, "ночь прошла спокойно".
Напомним, российские захватчики совершили артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине днем 2 января. В результате атаки два человека получили ранения.
Добавим, что российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе в воскресенье, 1 января. При этом во время атаки враг применил семь ударных дронов.
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