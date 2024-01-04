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Враг из артиллерии обстрелял Никополь на Днепропетровщине

4 января 2024 08:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг из артиллерии обстрелял Никополь на Днепропетровщине
Разрушение в доме в результате взрыва. Фото: Сергей Лысак / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Как отмечает Лысак, оккупанты атаковали Никополь ночью 4 января. Российские артснаряды попали в райцентр.

В результате атаки произошел пожар в частном гараже. Спасатели успешно потушили огонь. В общей сложности повреждения получили четыре частных дома, три хозяйственных постройки. В городе также побиты газопроводы. К счастью, пострадавших в результате обстрелов нет.

"Задело линию электропередач. Без света остались почти 1,5 тысячи семей. Люди целые", — добавил Лысак.

По словам главы Днепропетровской ОГА, остальные территории области не находились под ударами врага и там, как пишет Лысак, "ночь прошла спокойно".

Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Сергей Лысак / Telegram
Пожарные тушат пожар
Пожарные тушат огонь. Фото: Сергей Лысак / Telegram
пылает газопровод
Горит газопровод. Фото: Сергей Лысак / Telegram
Скриншот сообщения Лисака
Скриншот поста Лысака

Напомним, российские захватчики совершили артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине днем 2 января. В результате атаки два человека получили ранения.

Добавим, что российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе в воскресенье, 1 января. При этом во время атаки враг применил семь ударных дронов.

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