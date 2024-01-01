Росія вдарила по Нікопольщині ударними дронами, — ОВА

Дрон-камікадзе у небі. Фото: depositphotos

Російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе у неділю, 1 січня. При цьому під час атаки ворог застосував сім ударних дронів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що противник бив по районному центру та Мирівській громаді.

Також голова Дніпропетровської ОВ повідомив, що окупанти атакували Криворізький край, провівши артилерійський обстріл Зеленодольської громади.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач та інтернет-з'єднання. Наразі тривають роботи з відновлення пошкоджень", — каже Лисак.

При цьому він додав, що цього разу обійшлося без втрат людини.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев'ять осіб: одна загибла, троє госпіталізовані.

Крім того, 1 січня на Львівщині пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.

Загалом у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць із 90.