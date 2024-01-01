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Россия ударила по Никопольщине ударными дронами, — ОВА

1 января 2024 19:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия ударила по Никопольщине ударными дронами, — ОВА
Дрон-камикадзе в небе. Фото: depositphotos
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе в воскресенье, 1 января. При этом во время атаки враг применил семь ударных дронов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что противник бил по районному центру и Мировской громаде.

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты атаковали Криворожский край, проведя артиллерийский обстрел Зеленодольской громады. 

"В результате обстрела повреждены линии электропередач и интернет-соединения. В настоящее время идут работы по восстановлению повреждений", — говорит Лысак.

При этом он добавил, что в этот раз обошлось без человеческих потерь. 

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

Кроме того, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

В общем, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

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