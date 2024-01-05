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Ворог атакував "шахедами" Херсонщину, є постраждалі

5 січня 2024 10:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог атакував "шахедами" Херсонщину, є постраждалі
Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні вночі росіяни завдали удару безпілотниками типу "Shahed" по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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Як зазначає Прокудін, російські війська здійснили обстріл "шахедами" Високого Тягинської громади. Ушкоджень зазнала адміністративна будівля та модульне містечко.

Крім того, серед постраждалих 50-річний чоловік, якого направили до лікарні. За даними голови ОДА, містянина поранення черевної порожнини та печінки. 

"Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці", — вказав Прокудін. 

Він додав, що ще пʼятеро людей через ворожу атаку дістали контузії та гострі реакції на стрес. Серед ниє є один 14-річний підліток. Прокудін зауважив, що людей від смерті врятувало укриття, до якого вони добігли в момент ударів окупантів по селу.

Скриншот допису Прокудіна
Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, загарбники обстріляли Херсонську область 97 разів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Додамо, Нова Каховка вже декілька днів має величезні перебої зі звʼязком. Наразі незрозуміло, що стало причиною, однак відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривають обстріли між ЗСУ та окупантами.

Раніше ми писали, що російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.

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