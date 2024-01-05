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Враг атаковал "шахедами" Херсонщину, есть пострадавшие

5 января 2024 10:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг атаковал "шахедами" Херсонщину, есть пострадавшие
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня ночью россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонщине. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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Как отмечает Прокудин, российские войска совершили обстрел "шахедами" Высокого Тягинской громады. Повреждения получили административное здание и модульный городок.

Кроме того, среди пострадавших 50-летний мужчина, которого направили в больницу. По данным главы ОГА, у горожанина ранения брюшной полости и печени.

"Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте", — указал Прокудин.

Он добавил, что еще пять человек из-за вражеской атаки получили контузии и острые реакции на стресс. Среди них есть один 14-летний подросток. Прокудин заметил, что людей от смерти спасло укрытие, к которому они добежали в момент ударов оккупантов по селу.

Скриншот сообщения Прокудина
Скриншот поста Прокудина

Напомним, захватчики обстреляли Херсонскую область 97 раз из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Добавим, в Новой Каховке несколько дней огромные перебои со связью. Непонятно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной громады постоянно продолжаются обстрелы между ВСУ и оккупантами.

Ранее мы писали, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.

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