Росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії — загинув місцевий житель

Зруйнований будинок. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Російські окупанти знову обстріли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонщини 3 січня

Сьогодні, 3 січня, о 11:10 російська армія завдала удару з артилерії по селу Садове. Сталося влучання одного з ворожих снарядів у приватний житловий будинок. Прокудін заявив, що загарбники вбили літнього чоловіка, який був мешканцем села, та висловив співчуття родині загиблого.

"Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники", — зазначив голова Херсонської ОДА.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, упродовж доби росіяни близько 121 разу обстріляли Херсонську область з різного типу зброї. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.

Додамо, Нова Каховка вже декілька днів має величезні перебої зі звʼязком. Наразі незрозуміло, що стало причиною, однак відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривають обстріли між ЗСУ та окупантами.

Раніше ми писали, що російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.